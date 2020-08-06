Коронавирус Ляшко назвал условия для бесплатного получения вакцины от COVID-19

2020-08-06 17:00 276

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что часть доз вакцины от коронавируса может поступить в страну бесплатно.

Как рассказал он в интервью «Апострофу», бесплатно Украины сможет получить вакцины в рамках международной инициативы COVAX.

«Все понимают, что спрос на коронавирусную вакцину будет достаточно сумасшедшим. Есть страны, которые могут за раз выкупить годовую потребность, чтобы обеспечить своих жителей. Например, США, Великобритания, Германия. Их экономики позволяют достаточно быстро закупить препарат», – отметил он.

Ляшко подчеркнул, что вопросом распределения вакцины для стран с развивающейся экономикой будет заниматься Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Ляшко отметил, что GAVI, в который входят несколько структур и 140 стран мира, планирует закупить первые вакцины и покрыть около 20% потребности в препарате в каждой стране.

«Далее они смотрят, какие у каждой страны экономические способности. Кому-то эти вакцины придут бесплатно, кому-то будет специальная цена, а кому-то стоимость та же, рыночная, но гарантированный доступ для покрытия потребностей 20% населения», – пояснил Ляшко.

Санврач отметил, что первыми в Украине вакцинацию пройдут медработники и сотрудники силовых структур. Далее вакцинировать будут пожилых людей и людей с хроническими болезнями.

«Мы присоединилась к переговорам, и к нам пришло письмо, где указано, что GAVI рассматривает и подтверждает возможности Украины получить свои 20% по механизму COVAX. Для нашей страны это 8 млн доз, которые будут приходить определенными траншами, как только будет зарегистрирована та или иная вакцина. При этом речь не идет о том, что это будет какая-то одна вакцина. GAVI будет скупать и распределять препараты всех производителей по всему миру», – пояснил главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктор Ляшко рассказал, когда Украина сможет получить первые дозы вакцины от коронавируса.

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