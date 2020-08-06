Коронавирус Список стран, которые открыли свои границы для украинцев

2020-08-06 18:30 177
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Украинцев пока пускают в 38 стран. За последнюю неделю изменений не произошло. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Перечень стран, куда могут ехать украинцы: за эту неделю изменений не произошло - так же 38 стран, в которые пускают украинцев или безусловно, или при условии соблюдения определенных правил", - сказал министр.

Добавим, что ранее были открыты 39 стран, но Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.

В целом среди списка открытых стран: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Наиболее популярными среди украинцев остаются Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия.

Ранее сообщалось, что авиатрафик в июле 2020-го был почти на 70% меньше, чем в июле 2019-го.

Напомним, Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны.

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