Коронавирус В Украине третий день подряд устанавливается антирекорд по Covid-19

2020-08-07 11:40 249
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В Украине третьи сутки подряд фиксируют антирекорд по количеству выявленных новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки обнаружили 1 453 больных.

По данным СНБО, общее число инфицированных на сегодня Covid-19 в Украине достигло 78 261. В предыдущие сутки умерли 33 человека (всего 1852 с начала пандемии). Вылечиться от болезни удалось 43 055 пациентам (+531 в течение суток).

Covid-19 продолжают болеть 33 354 украинца. Еще у 132 951 человека есть подозрение на инфицирование коронавирусом.

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Коронавирус

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В Украине третий день подряд устанавливается антирекорд по Covid-19 2020-08-07 11:40 249
Появились новые данные о пострадавших в Бейруте украинцах 2020-08-06 19:30 549
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