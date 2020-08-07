Коронавирус Число больных COVID-19 в Африке превысило миллион

2020-08-08 10:30 234
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За последние сутки на континенте заразились почти 16 тысяч человек, а умерли 488. Больше всего инфицированных и умерших в ЮАР.

В странах Африки количество пациентов с COVID-19 достигло 1 млн. 008 тыс. 377, увеличившись за последние сутки на 15 тыс. 900. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила пресс-служба регионального представительства Всемирной организации здравоохранения ВОЗ.

Отмечается, что число летальных исходов за последние 24 часа возросло на 488 до 22 087. Количество выздоровевших на континенте составило 690 тысяч.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 538 184 и 9 604 соответственно. В Египте зафиксировали 4 951 летальных исходов при 95 006 заразившихся. В Алжире зарегистрирована смерть 1 273 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Нигерия (45 244 и 930) и Гана (39 642 и 199).

Сегодня также сообщалось, что в Румынии рекордный прирост заболевания COVID-19.

А в Польше второй день подряд фиксируют антирекорды коронавируса. Накануне сообщалось о 726 новых зараженных, а сегодня эта цифра составила уже 609.

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