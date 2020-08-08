Политика Шмыгаль: Украина подаст воду в Крым лишь в случае гумкатастрофы

2020-08-08 13:00 135
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Украинская сторона может возобновить поставки воды в анексированный Крым лишь в одном случае - гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Радио Свобода.

Глава правительства подчеркнул, что воду могут подать исключительно для украинского населения Крыма, а поставлять воду для нужд оккупационных властей, войск и военных баз Киев не будет.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д.", - заявил Шмыгаль.

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