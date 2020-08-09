Коронавирус Украина до конца августа закрыла въезд и выезд из Крыма

2020-08-09 08:14 102
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Кабинет Министров Украины ограничил въезд и выезд с территории временного оккупированного Крыма в связи с эпидемией коронавируса, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.


Кабинет Министров Украины запретил въезд и выезд из оккупированного Россией Крыма до конца августа. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 8 августа, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

"Решение направлено на предотвращение распространения COVID-19. Таким образом, с 8.00 9 августа до 8.00 30 августа работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополя и выезда с нее, кроме пропуска отдельных категорий граждан Украины и членов их семей", – написал он.

В частности, въезд и выезд из Крыма будет разрешен гражданам, которые прописаны в Крыму или согласились пройти двухнедельную самоизоляцию после возвращения с полуострова при помощи приложения "Дій вдома", а также гражданам, которые направляются в Крым для "защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипучреждений и гуманитарных миссий".

Кроме того, въезд на полуостров может быть разрешен при наличии оснований "гуманитарного характера". Решение о пропуске в таком случае должен принимать глава Госпогранслужбы Украины по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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