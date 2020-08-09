Коронавирус: в Украине 1199 новых зараженных и 18 смертей

В субботу, 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавирус, 18 больных скончались.
Источник: данные СНБО
Детали: Львовская область является лидером по распространению болезни – там за сутки зафиксировали 125 новых заражений и 3 летальных случая.
Лишь на 1 случай меньше на Ивано-Франковщине: 124. Двое жителей области умерли от вируса.
Следом идет Харьковщина с 123 заражениями и одним летальным случаем.
В столице за последние сутки – 120 новых больных Covid-19 и две смерти.
Также сообщается про 317 человек, которые выздоровели.
Напомним: За сутки 7 августа в Украине было выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса – 1 489. При этом 27 человек умерли, 600 – выздоровели.
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