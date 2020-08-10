Мир Выборы в Беларуси: Лукашенко получил 82% голосов в пяти регионах

2020-08-10 08:11 93
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Президент Александр Лукашенко получил 82% поддержки на президентских выборах в пяти регионах Беларуси.

Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ТВ, оппозиционерка Светлана Тихановская набрала 5% голосов.

Ермошина призвала проигравших выборы оппозиционных кандидатов "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы".

Напомним, белорусские военные, полиция и сотрудники спецслужб перекрыли весь центральный район Минска к концу дня голосования на президентских выборах. Меры безопасности приняты на фоне призывов оппозиции к массовым протестам.

Ранее по результатам официальных экзитполов, Тихановская набрала всего 6,8% голосов. У действующего президента было 79,7%.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео В Беларуси стартовали президентские выборы - накануне в Минск стянули военную технику

2020-08-09 10:00 633

Лукашенко назвал условие выдачи Украине арестованных боевиков Вагнера

2020-08-07 19:30 1098

В США объявили награду в 10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

2020-08-07 13:11 699

МВД Беларуси предупредило протестующих о жестких мерах во время выборов

2020-08-07 09:11 735

Еще новости в разделе "Мир"

Соперницу Лукашенко закрыли в избирательном штабе, пытаясь спасти от ареста

2020-08-10 08:37 27

Выборы в Беларуси: Лукашенко получил 82% голосов в пяти регионах

2020-08-10 08:11 93

Новая опасность из Китая: ученые обнаружили смертельный вирус

2020-08-09 12:30 1026

Время загадывать желание: когда в августе можно увидеть звездопад Персеиды

2020-08-09 10:45 810
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Мир

Соперницу Лукашенко закрыли в избирательном штабе, пытаясь спасти от ареста 2020-08-10 08:37 27
Выборы в Беларуси: Лукашенко получил 82% голосов в пяти регионах 2020-08-10 08:11 93
Новая опасность из Китая: ученые обнаружили смертельный вирус 2020-08-09 12:30 1026
Время загадывать желание: когда в августе можно увидеть звездопад Персеиды 2020-08-09 10:45 810

Лента

08:37 Соперницу Лукашенко закрыли в избирательном штабе, пытаясь спасти от ареста
08:11 Выборы в Беларуси: Лукашенко получил 82% голосов в пяти регионах
19:39 Столар украл у киевлян Подольско-Воскресенский мост
15:00 Осенью коронавирусом заболеют те, кто прятался дома на карантине - инфекционист
14:30 Украинцам придется вернуть пенсии и субсидии, важное разъяснение: кого оставят без денег
14:00 Коронавирус: в Украине 1199 новых зараженных и 18 смертей
13:30 "Укрзализныця" придумала, как повысить безопасность пассажиров
13:00 Курс валют резко изменится после выходных, доллару будет несладко: чего ждать украинцам
12:30 Новая опасность из Китая: ученые обнаружили смертельный вирус
12:00 Кабмин пока не будет отменять самоизоляцию после пересечения КПВВ