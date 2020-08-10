Выборы в Беларуси: Лукашенко получил 82% голосов в пяти регионах

Президент Александр Лукашенко получил 82% поддержки на президентских выборах в пяти регионах Беларуси.
Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ТВ, оппозиционерка Светлана Тихановская набрала 5% голосов.
Ермошина призвала проигравших выборы оппозиционных кандидатов "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы".
Напомним, белорусские военные, полиция и сотрудники спецслужб перекрыли весь центральный район Минска к концу дня голосования на президентских выборах. Меры безопасности приняты на фоне призывов оппозиции к массовым протестам.
Ранее по результатам официальных экзитполов, Тихановская набрала всего 6,8% голосов. У действующего президента было 79,7%.
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