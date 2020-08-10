Политика Явка избирателей на выборах президента Беларуси - озвучены невероятные данные

2020-08-10 13:42 147
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Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что явка избирателей на выборах главы государства на момент закрытия участков составила 84,05%, сообщает телеканал Беларусь 1, со ссылкой на данные ЦИК.

Самые высокие показатели зафиксированы в Брестской (91,97%) и Могилевской (90,44%) областях. В Гомельской области на президентских выборах проголосовали 89,81% жителей, в Гродненской - 88,81%, а в Витебской - 82,73%.

При этом отмечается, что явка в столице составила 66,1%, при этом по Минской области она достигла 84,53%.

По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 81,35% голосов, Светлана Тихановская - 8%, третье место занял "кандидат против всех".

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ее штаб будет ждать официальных результатов выборов главы государства. Соперница Лукашенко готова их обжаловать.

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