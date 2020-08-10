Коронавирус У игроков киевского Динамо подтвердился диагноз Covid-19

2020-08-10 12:16 243
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У двух игроков киевского "Динамо" Назария Русина и Романа Вантуха обнаружили коронавирус, сообщает официальный сайт "Динамо".

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы Covid-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", - говорится в сообщении.

Всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными. Русин и Вантух изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медгруппа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

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