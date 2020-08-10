У игроков киевского Динамо подтвердился диагноз Covid-19

У двух игроков киевского "Динамо" Назария Русина и Романа Вантуха обнаружили коронавирус, сообщает официальный сайт "Динамо".
"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы Covid-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", - говорится в сообщении.
Всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными. Русин и Вантух изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.
Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медгруппа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире