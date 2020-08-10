Политика Выборы президента Беларуси: Тихановская одержала победу на участках Минска

2020-08-10 10:14 351

На выборах в Беларуси оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская одержала победу на нескольких избирательных участках. Об этом сообщила пресс-секретарь ее штаба Анна Красулина, ссылаясь на официальные данные протоколов.

По данным Deutsche welle, Тихановская обогнала действующего президента Александра Лукашенко по количеству отданных за нее голосов на следующих участках:

участок 37 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 848 голосов, за Лукашенко - 297),

участок 70 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 1023, за Лукашенко - 686),

участок 50 поселка Колодищи (за Тихановскую - 719, за Лукашенко - 497),

участок 54 поселка Колодищи (за Тихановскую - 1230, за Лукашенко - 277),

участок 51 Октябрьского района Минска (за Тихановскую - 1226, за Лукашенко - 394).

Позже штаб Тихановской зафиксировал ее победу на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе.

Напомним, Тихановская получила большинство голосов избирателей и на зарубежных избирательных участках. По предварительным данным, у Светланы Тихановской 71,28% в этих избирательных участках, у Александра Лукашенко 10,09%, против всех 2,28%, у остальных кандидатов около 0,5%.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире