Коронавирус В Украине зафиксировано 81 957 случаев заражения коронавирусом

2020-08-10 10:39 273
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

По состоянию на 10 августа в Украине зафиксировано 81 957 случаев заражения коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили у 1008 человек, сообщает СНБО.

Всего с начала пандемии в стране от коронавируса излечились 44 359 (+387 за сутки) пациентов, еще 1922 (+25) человека скончались от осложнений, вызванных Covid-19.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Ситуация с COVID-19 в областях Украины:

  • Винницкая область - 2985 (11)
  • Волынская область - 4327 (45)
  • Днепропетровская область - 1571 (24)
  • Донецкая область - 976 (+1)
  • Житомирская область - 2154 (+23)
  • Закарпатская область - 5809 (+44)
  • Запорожская область - 953 (+16)
  • Ивано-Франковская область - 5797 (+121)
  • Кировоградская область - 724 (+3)
  • Киев - 9564 (+66)
  • Киевская область - 4197 (+21)
  • Львовская область - 10981 (+130)
  • Луганская область - 155 (+2)
  • Николаевская область - 716 (11)
  • Одесская область - 4230 (+65)
  • Полтавская область - 497 (+3)
  • Ровенская область - 6923 (+83)
  • Сумская область - 699 (31)
  • Тернопольская область - 3324 (+35)
  • Харьковская область - 4901 (+117)
  • Херсонская область - 269 (+2)
  • Хмельницкая область - 1368 (22)
  • Черновицкая область - 6777 (+108)
  • Черкасская область - 1036 (+14)
  • Черниговская область - 1024 (10)

Напомним, количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 20 миллионов. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Обнародованы неожиданные данные о второй волне коронавируса

2020-08-10 14:11 1380

У игроков киевского Динамо подтвердился диагноз Covid-19

2020-08-10 12:16 243

Осенью коронавирусом заболеют те, кто прятался дома на карантине - инфекционист

2020-08-09 15:00 1593

Коронавирус: в Украине 1199 новых зараженных и 18 смертей

2020-08-09 14:00 987

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Обнародованы неожиданные данные о второй волне коронавируса

2020-08-10 14:11 1380

У игроков киевского Динамо подтвердился диагноз Covid-19

2020-08-10 12:16 243

В Украине зафиксировано 81 957 случаев заражения коронавирусом

2020-08-10 10:39 273

В Минздраве уточнили правила выезда украинцев из регионов "красной зоны"

2020-08-10 09:38 831
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Коронавирус

Обнародованы неожиданные данные о второй волне коронавируса 2020-08-10 14:11 1380
У игроков киевского Динамо подтвердился диагноз Covid-19 2020-08-10 12:16 243
В Украине зафиксировано 81 957 случаев заражения коронавирусом 2020-08-10 10:39 273
В Минздраве уточнили правила выезда украинцев из регионов "красной зоны" 2020-08-10 09:38 831

Лента

14:11 Обнародованы неожиданные данные о второй волне коронавируса
13:42 Явка избирателей на выборах президента Беларуси - озвучены невероятные данные
13:14 Из тюрем Афганистана освобождают четыре сотни боевиков движения Талибан
13:13 КАК ВЫБРАТЬ МОЩНЫЙ КОНДИЦИОНЕР?
12:41 В США объявили награду в 10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
12:16 У игроков киевского Динамо подтвердился диагноз Covid-19
11:40 Из-за коррупционного скандала с экс-королем испанцы потребовали отмены монархии
11:15 В Беларуси огласили предварительные итоги выборов - Бацька набрал больше 80,23%
10:39 В Украине зафиксировано 81 957 случаев заражения коронавирусом
10:14 Выборы президента Беларуси: Тихановская одержала победу на участках Минска