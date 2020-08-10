В Украине зафиксировано 81 957 случаев заражения коронавирусом
2020-08-10 10:39 273
По состоянию на 10 августа в Украине зафиксировано 81 957 случаев заражения коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили у 1008 человек, сообщает СНБО.
Всего с начала пандемии в стране от коронавируса излечились 44 359 (+387 за сутки) пациентов, еще 1922 (+25) человека скончались от осложнений, вызванных Covid-19.
Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
Ситуация с COVID-19 в областях Украины:
- Винницкая область - 2985 (11)
- Волынская область - 4327 (45)
- Днепропетровская область - 1571 (24)
- Донецкая область - 976 (+1)
- Житомирская область - 2154 (+23)
- Закарпатская область - 5809 (+44)
- Запорожская область - 953 (+16)
- Ивано-Франковская область - 5797 (+121)
- Кировоградская область - 724 (+3)
- Киев - 9564 (+66)
- Киевская область - 4197 (+21)
- Львовская область - 10981 (+130)
- Луганская область - 155 (+2)
- Николаевская область - 716 (11)
- Одесская область - 4230 (+65)
- Полтавская область - 497 (+3)
- Ровенская область - 6923 (+83)
- Сумская область - 699 (31)
- Тернопольская область - 3324 (+35)
- Харьковская область - 4901 (+117)
- Херсонская область - 269 (+2)
- Хмельницкая область - 1368 (22)
- Черновицкая область - 6777 (+108)
- Черкасская область - 1036 (+14)
- Черниговская область - 1024 (10)
Напомним, количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 20 миллионов.
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