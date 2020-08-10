Политика Зеленский призвал протестующих в Беларуси отказаться от уличного насилия

2020-08-10 14:43 303

Президент Владимир Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси и призвал протестующих воздержаться от уличного насилия. Обращение украинского лидера сегодня обнародовала его пресс-служба.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия.

Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протеста, нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - сказано в заявлении.

Зеленский также призвал к широкому диалогу и максимальной терпимости.

"Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия.

Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями.

На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны - и правительство, и общество, которое протестует", - продолжил Зеленский.

Также он призвал власти Беларуси придерживаться демократических стандартов.

"Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский выразил надежду, что Беларусь, как ближайший сосед Украины, будет демократической страной с сильной экономикой.

"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее", - резюмировал Зеленский.

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