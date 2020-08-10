Политика Кравчук назвал "закрытую тему" в переговорах по Донбассу

2020-08-10 21:30 234

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал «темы - табу» во время его председательства в украинской делегации ТКГ в Минске.

Свою позицию он заявил он в эфире телеканала Obozrevatel TV, передает «Хвиля».

«Никогда ни с кем мы не будем обсуждать вопросы, которые находятся за красной линией», - акцентировал он.

По словам Кравчука, под «закрытыми темами» он подразумевает вопросы суверенитета, соборности и независимости Украины, которые даже не будут вноситься в повестку дня.

«Это вопросы нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа никогда не подпишу при любых условиях. Я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить», - подчеркнул Кравчук.

Ранее «Хвиля» сообщала, руководитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре варианта прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин станет членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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