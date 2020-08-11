Нестабильные страны с низким уровнем дохода получат $160 млрд на борьбу с COVID-19

Всемирный банк выделит до 160 миллиардов долларов на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.
В ответ на пандемию COVID-19 Всемирный банк принял меры для быстрого реагирования и намерен направить до 160 миллиардов долларов в течение 15 месяцев, к 30 июня 2021 года", - сообщает пресс-служба ВБ.
Деньги будут направлены на поддержку стран с низким уровнем дохода и государств, страдающих от нестабильности, конфликтов и насилия.
"Поскольку развивающиеся страны сталкиваются с беспрецедентным медицинским, социальным и экономическим кризисом, который ставит под угрозу десятилетия прогресса в области развития и ввергает миллионы людей в нищету, миссия Всемирного банка остается как никогда актуальной", - отметил президент ВБ Дэвид Мэлпас.
Также он назвал приоритеты организации на предстоящий финансовый год (до 30 июня 2021 года).
"Обеспечение широкого экономического роста (в развивающихся странах) и повышение средних доходов за счет расширения доступа к <...> электроэнергии и чистой воде, расширение охвата цифровых финансовых услуг, укрепление верховенства закона и обеспечение роста и развития частного сектора", - резюмировал Мэлпас.
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