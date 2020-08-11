Политика Светлана Тихановская сумела бежать от КГБ Беларуси в Литву

2020-08-11 09:38 363
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Лидер белорусской оппозиции, главный конкурент нынешнего президента на выборах Светлана Тихановская выехала в Литву.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в Twitter.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - написал глава МИД страны.

Ранее штаб Тихановской сообщил, что потерял с ней связь. Перед этим штаб заявлял, что женщину насильно удерживают в помещении Центральной избирательной комиссии. Но вскоре это сообщение удалили и написали, что местоположение Тихановской неизвестно.

Позже в СМИ появилась информация, что Тихановская вышла на связь и с ней все хорошо.

Кроме того, в КГБ Беларуси сообщили о подготовке покушения на Тихановскую. По приказу Лукашенко и главы КГБ ей предоставили 120 человек охраны.

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