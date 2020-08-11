Коронавирус Есть первая область Украины, где уже зафиксирована вторая волна коронавирса

2020-08-11 13:16 186
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На Буковине, во всех районах наблюдается повышение заболеваемости COVID-19 — власти констатируют наступление второй волны эпидемии.

Как сообщает Черновицкая ОГА за сутки специалисты Черновицкого областного лабораторного центра зафиксировали 108 новых случаев инфицирования короанвирусом. Это самый высокий показатель за последние две недели.

Кроме этого, Кицманский район попал в "красную зону" по уровню распространения вируса. Ежедневно здесь регистрируют по 30-40 новых больных.

Всего за время пандемии в Черновицкой области зафиксировано 6777 больных COVID-19.

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