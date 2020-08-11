Коронавирус В Беларуси заблокированы соцсети, мессенджеры и поисковые системы

2020-08-11 15:46 234
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В Беларуси уже третьи сутки пользователи интернета жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам.

Как сообщает Onliner, пользователи из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by. Официальные власти называют причиной кибератаки, правозащитные организации открыто называют это государственным интернет-шатдауном.

Кроме соцсетей и мессенджеров, одними из первых стали недоступны крупнейшие белорусские медиа Наша Нива (Nn.by), Тут Бай (Tut.by) и AFN (Afn.by).

Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер включил инструменты для антицензуры в Беларуси, чтобы им могли свободно пользоваться в стране. Сейчас главным источником информации о событиях в Беларуси являются Telegram-каналы изданий NЕХТА, Наша Нива.

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