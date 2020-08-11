Детали Авто Богдана мог поджечь Костя Калоша (Константин Бедовой), — источник в Нацполиции

2020-08-11 16:10 288

К поджогу автомобиля Tesla, который принадлежал экс-главы Офиса президента Андрею Богдану, может быть причастен криминальная шестерка Константин Бедовой по прозвищу Костя Калоша. Об этом сообщил источник в Национальной полиции, близкий к расследованию.

Напомним, автомобиль подожгли ночью 11 августа в Днепровском районе Киева. Богдан опубликовал видео, на котором видно поджигателя, и заявил, что расценивает происшествие как «очередную угрозу от власти».

Как сообщил наш источник, организовать поджог под заказ мог Костя Калоша, а мужчина на видео, вероятно, член его группировки: «Калоша уже фигурировал в подобном. Сейчас проверяют причастность его и его людей к этому эпизоду».

Люди из окружения Кости Калоши ранее подтверждали его затруднительное финансовое положение. В последние месяцы правоохранительные органы перекрыли основные источники прибыли: производство и сбыт наркотиков, продажа людьми, крышевание проституции. Калоша стал работать под заказ.

Как сообщалось ранее, Калоша фигурировал в деле о поджоге автомобиля главы федерации ММА в Ирпене Анджелы Макеевой.

Костя Калоша — известная в криминальных кругах шестерка. В конце 1990-х – начале 2000-х он состоял в ОПГ Виктора Рыбалко, несколько лет скрывался в Израиле. В 2005 году вернулся в Украину и обосновался на рынке наркоторговли и проституции. Центром его деятельности стали ночные клубы «Заир» и «Дискотека 2000», их Калоша превратил в «мекку» для наркоманов и любителей продажной любви».