Политика Дело Шеремета: подозреваемую Кузьменко отпустили под домашний арест

2020-08-11 16:30 192

Во вторник, 11 августа, Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, сообщает УП.

По данным издания, Кузьменко из-под стражи отпустили под круглосуточный домашний арест.

Сторона обвинения просила не отменять арест, однако суд поддержал ходатайство защиты.

Также сообщается, что депутат от Европейской солидарности Михаил Бондарь, бывший политзаключенный Степан Хмара, военный и экс-нардеп Андрей Тетерук заявляли о готовности взять Кузьменко на поруки

Напомним, Юлия Кузьменко находилась под стражей с осени прошлого года.

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