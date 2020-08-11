Спорт ФИФА может вручить "Золотой мяч" в 2020 году

2020-08-11 22:00 180
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В 2020 году премию "Золотой мяч" таки могут вручить. Несмотря на то, что французское издание France Football решило не вручать "Золотой мяч", эти обязанности на себя готова взять ФИФА.

Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге пообщался с главой ФИФА Джанни Инфантино на тему вручения "Золотого мяча" в 2020 году. Об этом информирует журналист Kicker Георг Хольцнер.

"Бавария" хочет, чтобы "Золотой мяч" вручили Левандовскому

Руководство "Баварии" надеется на награду для польского нападающего Роберта Левандовского. Поляк в Лиге чемпионов забил уже 13 голов и 34 в Бундеслиге.

Румменигге сообщил, что ФИФА может вручить награду в 2020 году.

Я поговорил с Инфантино по телефону, и сейчас в ФИФА всерьез рассматривают возможность вручения "Золотого мяча" 2020, – отметил Румменигге.

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