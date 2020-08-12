Коронавирус В Украине за сутки Covid-19 выявили еще у 1433 человек - ситуация накаляется

2020-08-12 13:14 141
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По состоянию на 12 августа в Украине зафиксировано 84 548 случаев заражения коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили у 1433 человек.

Как указано в сообщении на сайте СНБО Украины, всего с начала пандемии в стране от коронавируса излечились 45686 (+752 за сутки) пациентов, еще 1970 (+19) человека скончались от осложнений, вызванных Covid-19.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано в городе Киеве - 182, Львовской области - 166, а также в Харьковской области - 139.

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