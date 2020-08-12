Коронавирус Многие не верят: инфекционист указал на важный нюанс с вакцинацией от коронавируса в Украине

2020-08-12 19:00 114
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Многие украинцы с недоверием относятся к бесплатной вакцинации в стране, потому неизвестны итоги вакцинации от коронавируса, в случае если Украина получит вакцину.

Об этом рассказал врач-инфекционист Федор Лапий в эфире "Апостроф TV".

Медик отметил, что не знает про всех, но если будет готова вакцина, которая пройдет все три стадии проверки и поступит в Украину, то лично он готов ее сделать. Также, по его словам, к вакцинации положительно относятся его друзья, коллеги и семья.

Но Лапий также высказался, что в целом украинцы не готовы к вакцинации. Не все понимают опасность COVID-19, считают это надуманной проблемой.

Вместе с тем врач отметил, что есть гарантии завоза в Украину качественной вакцины от коронавируса.

"В Украине есть определенные законом процедуры, которых должны придерживаться при регистрации вакцины. Во втором варианте - поступление вакцины через гуманитарную помощь", - отметил Лапий и добавил, что если гумпомощь будет от ВОЗ, то качество будет гарантированным.

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