Коронавирус В Черновицкой области побит антирекорд по Covid-19 за все время пандемии

2020-08-13 15:46 282

В Черновицкой области за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 130 человек. Это рекордный показатель.

"Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню.

Эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью, однако, похоже, что буковинцы своим безответственным поведением приблизили это время", - сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Общее количество инфицированных в области уже более семи тысяч человек.

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