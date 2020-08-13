Политика МИД Чехии потребовал от Беларуси официального разъяснения обвинений Лукашенко

2020-08-13 12:43 225

МИД Чехии вызвал посла Беларуси для разъяснения слов президента республики Александра Лукашенко о причастности чешских властей к организации антиправительственных протестов.

"Посол Беларуси был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления президента Лукашенко, с которым мы ни коем образом не можем согласиться. Мы хотим выяснить, почему он произнес такие слова", - сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Дипломат отметил, что правительство выразило протест в связи с заявлением белорусского лидера.

"Ждем представления доказательств (слов Лукашенко). Мы выразили решительный протест в связи с данным заявлением, направленным против Чехии", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, в понедельник Лукашенко заявил, что беспорядками в Беларуси пытаются управлять из-за рубежа, к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.

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