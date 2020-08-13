Коронавирус Лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом стала Харьковская область

2020-08-13 11:42 276

За последние сутки самое большое число новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Харьковской области. 

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки больше всего случаев зарегистрировано в Харьковской области - 209, Львовской области - 166, Ивано-Франковской области - 138, Черновицкой - 130, Киеве - 133 и Одесской области -114 случаев", -  сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Напомним, в Украине за сутки выявили 1592 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране Covid-19 заболели 86 140 человек, 46 216 - выздоровели, 1992 - погибли.

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