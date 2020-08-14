Коронавирус В ВОЗ предупредили о неизбежной проблеме после появления вакцины от коронавируса

2020-08-14 11:42 267

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гербейесус сообщил, что миру необходимы несколько вариантов вакцины от коронавируса, чтобы эффективнее бороться с инфекцией.

"Нам нужны несколько кандидатов (завершивших работу над вакциной), чтобы максимизировать шансы на то, чтобы найти решение проблемы", - сказал он на брифинге в Женеве, передает Интерфакс-Украина.

Глава ВОЗ подчеркнул, что, когда в мире появится проверенная эффективная вакцина, возникнет серьезная проблема: спрос на препарат неизбежно будет существенно превышать предложение.

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