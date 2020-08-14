Политика Есть первая страна ЕС, не признавшая Лукашенко легитимным президентом

2020-08-14 15:28 585

Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как заявил лидер Литвы в интервью Sky News, Лукашенко нельзя называть легитимным президентом, поскольку в стране нет свободных демократических выборов.

"Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь, возможно, будет полностью интегрирована в состав России", - уверен президент.

Также Науседа отметил, что против белорусских властей могут ввести санкции, если ситуацию в стране не урегулируют мирным путем.

Напомним, накануне страны Прибалтики и Польша призвали власти Беларуси немедленно прекратить применять силу против своих граждан, а также отпустить всех задержанных.

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