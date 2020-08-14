Спорт Диего Симеоне пояснил обидный вылет Атлетико из Лиги чемпионов

2020-08-14 14:16 114

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

"Мы не смогли сыграть так, как хотели. Мне понравился огромный энтузиазм и свежесть Лейпцига. Нам нет никаких оправданий. Мы выложились на полную, прошли в четвертьфинал. Мы заслуженно вылетаем и должны поздравить наших соперников.

Мы выложились на все 100%. Нам было сложно выигрывать единоборства, они были быстрее. Это был долгий год, на нас давило возвращение в Лигу чемпионов", - признал Симеоне.

Напомним, в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов РБ Лейпциг переиграл мадридский Атлетико со счетом 2:1.

За немцев отличались Ольмо и Адамс, а испанцы ответили лишь голом Жоао Фелиша с пенальти. В полуфинале Лейпциг встретится с грозным соперником - ПСЖ.

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