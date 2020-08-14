Диего Симеоне пояснил обидный вылет Атлетико из Лиги чемпионов

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.
"Мы не смогли сыграть так, как хотели. Мне понравился огромный энтузиазм и свежесть Лейпцига. Нам нет никаких оправданий. Мы выложились на полную, прошли в четвертьфинал. Мы заслуженно вылетаем и должны поздравить наших соперников.
Мы выложились на все 100%. Нам было сложно выигрывать единоборства, они были быстрее. Это был долгий год, на нас давило возвращение в Лигу чемпионов", - признал Симеоне.
Напомним, в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов РБ Лейпциг переиграл мадридский Атлетико со счетом 2:1.
За немцев отличались Ольмо и Адамс, а испанцы ответили лишь голом Жоао Фелиша с пенальти. В полуфинале Лейпциг встретится с грозным соперником - ПСЖ.
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