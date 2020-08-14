Политика Власти Афганистана выпускают из тюрем последние сотни боевиков Талибана

2020-08-14 17:29 261

В рамках договоренностей с США власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем 400 оставшихся талибов.

"Правительство Исламской Республики Афганистан освободило 80 осужденных талибов из 400, освобождение которых санкционировала Лойя Джирга для ускорения усилий по ведению прямых переговоров и прочному прекращению огня по всей стране", - говорится в заявлении офиса совета национальной безопасности Афганистана.

Известно, что некоторых боевиков отказывались освобождать из-за тяжести совершенных ими преступлений - по этой причине вопрос поручали решить общенациональному собранию народных представителей страны.

Напомним, ранее США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога.

"Талибан" образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах боевики находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны пытаются найти способы достичь политического компромисса.

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