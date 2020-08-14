Политика Власти Афганистана выпускают из тюрем последние сотни боевиков Талибана

2020-08-14 17:29 261

В рамках договоренностей с США власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем 400 оставшихся талибов. 

"Правительство Исламской Республики Афганистан освободило 80 осужденных талибов из 400, освобождение которых санкционировала Лойя Джирга для ускорения усилий по ведению прямых переговоров и прочному прекращению огня по всей стране", - говорится в заявлении офиса совета национальной безопасности Афганистана.

Известно, что некоторых боевиков отказывались освобождать из-за тяжести совершенных ими преступлений - по этой причине вопрос поручали решить общенациональному собранию народных представителей страны.

Напомним, ранее США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога.

"Талибан" образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах боевики находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны пытаются найти способы достичь политического компромисса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Освобожденные из СИЗО Минска рассказывают о жестоких пытках и унижениях

2020-08-14 12:14 435

Российскую вакцину от Сovid-19 в ЕС назвали опасным экспериментом на людях

2020-08-12 08:37 555

В США засомневались в качестве российской вакцины от коронавируса

2020-08-11 21:30 816

В мире подтверждено более 20 млн случаев Covid - пятерка самых опасных стран

2020-08-10 15:41 708

Еще новости в разделе "Политика"

Власти Афганистана выпускают из тюрем последние сотни боевиков Талибана

2020-08-14 17:29 261

Есть первая страна ЕС, не признавшая Лукашенко легитимным президентом

2020-08-14 15:28 585

Президенты стран Евросоюза обнародовали срочное обращение к Лукашенко

2020-08-14 10:12 555

видео Гольц назвал вариант ввода российских войск в Беларусь

2020-08-13 22:00 1590
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Власти Афганистана выпускают из тюрем последние сотни боевиков Талибана 2020-08-14 17:29 261
Есть первая страна ЕС, не признавшая Лукашенко легитимным президентом 2020-08-14 15:28 585
Президенты стран Евросоюза обнародовали срочное обращение к Лукашенко 2020-08-14 10:12 555
видео Гольц назвал вариант ввода российских войск в Беларусь 2020-08-13 22:00 1590

Лента

20:33 SkyUp открывает новые маршруты с вылетом из Киева, Львова и Харькова
19:30 Во сколько реально обойдется вакцина от коронавируса нового типа
18:34 Лига чемпионов: Сегодня в 1/4 финала сойдутся Барселона и Бавария
17:29 Власти Афганистана выпускают из тюрем последние сотни боевиков Талибана
16:32 Страны ЕС начали конфликтовать из-за введения 14-дневного карантина для туристов
15:28 Есть первая страна ЕС, не признавшая Лукашенко легитимным президентом
14:45 Сегодня празднуем Медовый Спас, начинается строгий Успенский пост
14:16 Диего Симеоне пояснил обидный вылет Атлетико из Лиги чемпионов
13:44 Турция ввела новые ограничения на провоз ручной клади в самолетах
13:15 Что сейчас происходит на всех участках зоны ООС на Донбассе