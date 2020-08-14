Мир Меган Маркл и принц Гарри купили шикарный особняк в Санта-Барбаре

2020-08-14 21:36 318

Британский принц Гарри и Меган Маркл, купили особняк в Санта-Барбаре в штате Калифорния, США.

Как сообщает Pagesix со ссылкой на свои источники, семья переехала в новый дом еще в июле этого года.

По соседству в этом же районе живут телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

Принц Гарри и Меган Маркл купили сами и он является первым объектом недвижимости в их владении.

По информации The Sun, герцоги приобрели имение за 11,1 млн фунтов стерлингов - часть этой суммы в размере 7,25 млн фунтов они уже выплатили, а оставшиеся 3,8 млн фунтов супруги должны будут внести до 2050 года. При этом таблоид утверждает, что сделка для супругов оказалась весьма выгодной, поскольку первоначальная цена составляла 20 млн фунтов.

В особняке, построенном в 2003 году, есть девять спален, 16 ванных комнат, тренажерный зал, на территории также есть домик для гостей, теннисный корт, бассейн и детская площадка.

“Они намерены пустить корни в этом доме и тихом месте, в котором можно уединиться. Именно здесь они хотят вырастить Арчи, где, как они надеются, он сможет жить нормальной жизнью”, - сказал один из собеседников The Sun.

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