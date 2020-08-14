В Украине зафиксирован абсолютный антирекорд по COVID-19 - данные по областям
2020-08-14 10:37 297
За сутки в Украине зафиксировано 1732 новых случая коронавируса. Это - абсолютный рекорд за все время пандемии в стране.
По данным МОЗ, общее число выявленных случаев достигло 87 872, при этом выздоровели более половины инфицированных - 46 797 человек.
Напомним, вчера в Украине также были зафиксирован антирекорд по коронавирусу - 1592 новых случаев COVID-19.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:
- Винницкая область - 3129 (+43)
- Волынская область - 4529 (+58)
- Днепропетровская область - 1658 (+28)
- Донецкая область - 1049 (22)*
- Житомирская область - 2333 (+67)
- Закарпатская область - 6080 (+71)
- Запорожская область - 1038 (+28)
- Ивано-Франковская область - 6320 (+143)
- Кировоградская область - 739 (+6)
- Киев - 10160 (+158)
- Киевская область - 4429 (+52)
- Львовская область - 11658 (+184)
- Луганская область - 171 (1)*
- Николаевская область - 770 (15)
- Одесская область - 4732 (+160)
- Полтавская область - 533 (+17)
- Ровенская область - 7326 (+120)
- Сумская область - 783 (+29)
- Тернопольская область - 3538 (+48)
- Харьковская область - 5583 (+205)
- Херсонская область - 280 (+4)
- Хмельницкая область - 1514 (+46)
- Черновицкая область - 7264 (+154)
- Черкасская область - 1092 (25)
- Черниговская область - 1154 (+47)
*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет
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