Коронавирус В Украине зафиксирован абсолютный антирекорд по COVID-19 - данные по областям

2020-08-14 10:37 297

За сутки в Украине зафиксировано 1732 новых случая коронавируса. Это - абсолютный рекорд за все время пандемии в стране. 

По данным МОЗ, общее число выявленных случаев достигло 87 872, при этом выздоровели более половины инфицированных - 46 797 человек.

Напомним, вчера в Украине также были зафиксирован антирекорд по коронавирусу - 1592 новых случаев COVID-19.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

  • Винницкая область - 3129 (+43)
  • Волынская область - 4529 (+58)
  • Днепропетровская область - 1658 (+28)
  • Донецкая область - 1049 (22)*
  • Житомирская область - 2333 (+67)
  • Закарпатская область - 6080 (+71)
  • Запорожская область - 1038 (+28)
  • Ивано-Франковская область - 6320 (+143)
  • Кировоградская область - 739 (+6)
  • Киев - 10160 (+158)
  • Киевская область - 4429 (+52)
  • Львовская область - 11658 (+184)
  • Луганская область - 171 (1)*
  • Николаевская область - 770 (15)
  • Одесская область - 4732 (+160)
  • Полтавская область - 533 (+17)
  • Ровенская область - 7326 (+120)
  • Сумская область - 783 (+29)
  • Тернопольская область - 3538 (+48)
  • Харьковская область - 5583 (+205)
  • Херсонская область - 280 (+4)
  • Хмельницкая область - 1514 (+46)
  • Черновицкая область - 7264 (+154)
  • Черкасская область - 1092 (25)
  • Черниговская область - 1154 (+47)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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