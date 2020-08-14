Коронавирус В Украине зафиксирован абсолютный антирекорд по COVID-19 - данные по областям

2020-08-14 10:37 297

За сутки в Украине зафиксировано 1732 новых случая коронавируса. Это - абсолютный рекорд за все время пандемии в стране.

По данным МОЗ, общее число выявленных случаев достигло 87 872, при этом выздоровели более половины инфицированных - 46 797 человек.

Напомним, вчера в Украине также были зафиксирован антирекорд по коронавирусу - 1592 новых случаев COVID-19.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

Винницкая область - 3129 (+43)

Волынская область - 4529 (+58)

Днепропетровская область - 1658 (+28)

Донецкая область - 1049 (22) *

Житомирская область - 2333 (+67)

Закарпатская область - 6080 (+71)

Запорожская область - 1038 (+28)

Ивано-Франковская область - 6320 (+143)

Кировоградская область - 739 (+6)

Киев - 10160 (+158)

Киевская область - 4429 (+52)

Львовская область - 11658 (+184)

Луганская область - 171 (1) *

Николаевская область - 770 (15)

Одесская область - 4732 (+160)

Полтавская область - 533 (+17)

Ровенская область - 7326 (+120 )

Сумская область - 783 (+29)

Тернопольская область - 3538 (+48)

Харьковская область - 5583 (+205)

Херсонская область - 280 (+4)

Хмельницкая область - 1514 (+46)

Черновицкая область - 7264 (+154)

Черкасская область - 1092 (25)

Черниговская область - 1154 (+47)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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