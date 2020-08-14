Коронавирус Covid-19 в Украине: Минздрав назвал самые опасные области и города

2020-08-14 22:12 303

За последние сутки самое большое число новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в Харьковской области.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки больше всего случаев зарегистрировано в Харьковской области - 205, Львовской области - 184, Одесской области - 160, Черновицкой области - 154, городе Киев - 158", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Напомним, за последние сутки в Украине выявили рекордные 1732 новых случая инфицирования коронавирусом.

Всего в Украине с начала эпидемии Covid-19 обнаружили у 87 872 человек, из них 46 797 пациентов выздоровели, а 2011 - умерли от осложнений.

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