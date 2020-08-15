Коронавирус Украина третий день обновляет антирекорды по COVID

2020-08-15 10:00 276

 

За последние сутки обнаружили 1847 новых инфицированных, 33 пациента с коронавирусом скончались.

В Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксировано уже почти 90 тысяч случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за последние сутки составил новый антирекорд – 1847. Это следует из данных системы мониторинга СНБО.

Так, из 89 719 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1847 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Всего в стране умерли 2 044 пациента с коронавирусом, из них 33 - за последние сутки. Выздоровели 47 430 пациентов, в том числе 633 за последние сутки.

Наибольшее количество случаев коронавируса в сутки обнаружили в Харьковской области - 254, Черновицкой - 170, Львовской - 166 и в г. Киеве - 232.

Напомним, днем ранее сообщалось о 1732 новых случая коронавируса, что было абсолютным рекордом с начала эпидемии в стране.

Ранее сообщалось, что COVID-19 непосредственно коснулся 5% украинцев.

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