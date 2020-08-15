Политика Кулеба ответил Шмыгалю по поводу гуманитарной катастрофы в Крыму

2020-08-15 12:00 288

Министр иностранных дел Украины уверен, что тезис о гуманитарном кризисе с водой в Крыму придумала российская пропаганда

Полную ответственность за ситуацию с водой в оккупированном Крыму несет Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, - передает Хвиля со ссылкой на Украинское радио.

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что в случае гуманитарной катастрофы Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Россией Крым.

"Регистрируйся в базе данных как украинец и получи бидон воды? Надо всегда идеи привязывать к технической возможности их реализации. Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет. Тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда, для того чтобы убеждать мир, что надо подать в Крым воду", – подчеркнул министр.

По его информации, нехватку воды испытывают российские военные базы на оккупированном полуострове и тяжелая промышленность.

Министр уверен, что люди имеют доступ к воде. Поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе, по мнению Кулебы, – "это усиление российского сигнала".

"Безусловно, если начнут страдать люди, нужно будет думать, как мы можем им помочь. Но я хочу подчеркнуть очень четко, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Точка. И поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова", – резюмировал министр иностранных дел.

Ранее сообщалось о том, как премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа, но исключается поставка воды для нужд оккупационных властей, войск и военных баз.

Премьер-министр подчеркнул, что поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова.

При этом, замглавы Меджлиса объяснил, как президент России Владимир Путин манипулирует сознанием крымчан вопросом о поставках воды из Украины.

Ахтем Чийгоз считает, что "для нас вода – оружие против оккупантов".

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