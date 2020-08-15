Спорт "Бавария" деклассировала "Барселону" с фантастическим счетом

2020-08-15 11:30 306

Испанская "Барселона" в четвертьфинале Лиги чемпионов с разгромным счетом уступила немецкой "Баварии", пропустив на своем поле 8 мячей.

Видеообзор всех голов этого матча опубликовал канал "Футбол 1" на видеохостинге Youtube.

Счет был открыт уже на 4-й минуте. Мюллер отыгрался в штрафной "Барселоны" с Левандовски и ударом в касание вывел "Баварию" вперед. Через три минуты "Барселона" восстановила равновесие, после того, как Алаба срезал мяч в собственные ворота.

В первом тайме "Бавария" забивала еще трижды. На 21-й минуте отличился Перишич, на 28-й мяч забил Гнабри, а на 31-й Мюллер ударом в касание довел счет до 4:1.

Во второй половине встречи каталонская команда забила еще один мяч благодаря Суаресу, но пропустила четыре гола - отличились Киммих, Левандовски и дважды - Коутиньо.

Матч закончился со счетом 8:2 в пользу мюнхенской "Баварии".

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