Политика Последствия будут трагичными: Зеленский высказался о передаче "вагнеровцев" России

2020-08-15 12:30 366

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым решение Беларуси, которая проигнорировала запрос от Украины о передаче боевиков российской ЧВК "Вагнера" и передала задержанных России.

Об этом глава государства написал на своей Facebook-странице.

В своем посте Зеленский назвал задержанных представителей частной военной компании Вагнера "демонами современной войны" и предупредил о трагических последствиях решения передать их в Россию, прежде всего для самой Беларуси.

"Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - заметил президент Украины.

Решения Беларуси он назвал "странным, некорректным и точно неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях".

"Считаю такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи. Последствия этого решения будут трагическими", - написал глава государства.

Владимир Зеленский также выразил свое недовольство тем, что в связи с задержанием "вагнеровцев" Украину публично обвинили во вмешательстве во внутренние процессы в Беларуси.

"Этого точно не было", - заметил он.

Также он подчеркнул, что "вагнеровцы" в любом случае будут отвечать. "Перед законом или уже сразу перед Богом - покажет время", - уточнил украинский президент.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире