Коронавирус В Украине за сутки выявили 1637 новых случаев коронавируса

2020-08-16 10:00 426

Умерли от болезни более 2 тысяч человек

За последние сутки в Украине выявили 1637 новых случаев коронавируса. Больше всего новых зараженных в Харьковской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, в стране уже 91 356 случаев болезни с начала пандемии. Из них 47 822 выздоровели, в том числе 392 - за вчера.

Умерли от вируса за последние сутки 24 человека. Общее число жертв составляет 2068 человек.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) и Львовской (127) областях, а также в Киеве (146).

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