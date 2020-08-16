Коронавирус Место в больнице приходится "выбивать": украинка рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе

2020-08-16 10:30 378

В одесских больницах уже нет свободных мест. Для того, чтобы попасть в них больному человеку, нужно "выбить" себе место.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook волонтер Катерина Ножевникова.

По этому поводу, она привела пример своего знакомого из Лиманского района, который проходил лечение в местной больнице и был выписан с пневмонией.

"Через три дня выписывают с отрицательным ПЦР (важно) и диагнозом бронхит. Вечером ему становится хуже. Утром сегодняшнего дня вызывают скорую, сатурация 80 (степень насыщения крови кислородом, - ред. "Апостроф"). Несутся на КТ - двусторонняя полисегментарная пневмония по типу матового стекла. Врач со скорой звонит в инфекционку - без положительного теста принять не могут. Звонит в ГКБ №5 - не принимают, так как "житель области", звонят в Водников - не принимают, потому что ПРЦ отрицательный, и мест нет. Друг семьи пациента все время на телефоне со мной. Сатурация падает. В районную не хотят ехать, потому что "там уже нас полечили до воспаления"", - рассказала Катерина Ножевникова.

Интересно, что в районную больницу этого пациента также отказались брать, так как у него результаты КТ "ковидного" типа. В конечном итоге мужчину и его жену таки госпитализировали в больницу Водников, но это уже после того, как экспресс-тесты показали коронавирус у обоих супругов.

"Звонки в НСЗУ, в департамент, врачам. Все пытаются всеми силами помочь. И помогают. Вот только не работает система, хоть ты тресни. И завтра, когда больных станет еще больше, на что рассчитывать уже простым людям, я не знаю", - написала Ножевникова.

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