Киев попал в желтую зону карантина: столицу ждут новые ограничения и запреты
2020-08-17 12:44 315
С сегодняшнего дня Киев входит в "желтую" зону карантина. В связи с этим количество рейсов столичного транспорта уменьшилось почти в 2-3 раза.
При этом особых транспортных проблем в столице пока не наблюдается. На остановках общественного транспорта есть небольшие очереди.
Напомним, МОЗ включил главный город Украины в "желтую" зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице будут усилены такие карантинные ограничения и запреты:
- пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты - масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не больше 50% мест;
- общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляют перевозку пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.
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