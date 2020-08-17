Коронавирус Киев попал в желтую зону карантина: столицу ждут новые ограничения и запреты

2020-08-17 12:44 315

С сегодняшнего дня Киев входит в "желтую" зону карантина. В связи с этим количество рейсов столичного транспорта уменьшилось почти в 2-3 раза.

При этом особых транспортных проблем в столице пока не наблюдается. На остановках общественного транспорта есть небольшие очереди.

Напомним, МОЗ включил главный город Украины в "желтую" зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице будут усилены такие карантинные ограничения и запреты:

пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты - масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не больше 50% мест;

общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляют перевозку пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.

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