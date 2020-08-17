Коронавирус COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям

2020-08-17 13:45 429

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 1464 новых случая коронавирусной болезни. 

В целом на сегодня в стране лабораторно подтверждены 92 820случаев Covid-19, из них 2089 летальных, 48 164 пациента выздоровели.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

  • Винницкая область - 3234 случая
  • Волынская область - 4707 случаев
  • Днепропетровская область - 1750 случаев
  • Донецкая область - 1094 случая*
  • Житомирская область - 2479 случаев
  • Закарпатская область - 6329 случаев
  • Запорожская область - 1118 случаев
  • Ивано-Франковская область - 6790 случаев
  • Кировоградская область - 743 случая
  • г. Киев - 10 642 случая
  • Киевская область - 4554 случая
  • Львовская область - 12 079 случаев
  • Луганская область - 184 случая*
  • Николаевская область - 819 случаев
  • Одесская область - 5062 случая
  • Полтавская область - 557 случаев
  • Ровенская область - 7716 случаев
  • Сумская область - 891 случай
  • Тернопольская область - 3817 случаев
  • Харьковская область - 6156 случаев
  • Херсонская область - 301 случай
  • Хмельницкая область - 1618 случаев
  • Черновицкая область - 7782 случая
  • Черкасская область - 1165 случаев
  • Черниговская область - 1233 случая

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Из-за резкого роста случаев covid-19 власти Италии пошли на жесткие меры

2020-08-17 15:14 216

ВОЗ раскрыл данные о коллективном иммунитете против коронавируса

2020-08-17 11:43 981

Официальный Киев инициировал декларацию в ПАСЕ по событиям в Беларуси

2020-08-17 11:14 285

Сколько будет стоить вакцина от коронавируса - впервые названы реальные цифры

2020-08-17 08:39 1227

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Шмыгаль назвал причину стремительного распространения COVID-19 на западе Украины

2020-08-17 17:00 99

Из-за резкого роста случаев covid-19 власти Италии пошли на жесткие меры

2020-08-17 15:14 216

COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям

2020-08-17 13:45 429

Киев попал в желтую зону карантина: столицу ждут новые ограничения и запреты

2020-08-17 12:44 315
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Шмыгаль назвал причину стремительного распространения COVID-19 на западе Украины 2020-08-17 17:00 99
Из-за резкого роста случаев covid-19 власти Италии пошли на жесткие меры 2020-08-17 15:14 216
COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям 2020-08-17 13:45 429
Киев попал в желтую зону карантина: столицу ждут новые ограничения и запреты 2020-08-17 12:44 315

Лента

17:30 Зеленский наградил Кузьму званием Героя Украины. Посмертно
17:00 Шмыгаль назвал причину стремительного распространения COVID-19 на западе Украины
16:30 Зеленский считает, что события в Беларуси могут повлиять на Украину
15:46 Полуфинал Лиги Европы: Сегодня на Дюссельдорф Арена поединок Шахтер-Интер
15:14 Из-за резкого роста случаев covid-19 власти Италии пошли на жесткие меры
14:39 Офис президента Зеленского дипломатично ответил на обвинения Лукашенко
14:12 На Донбассе снайпер сепаратистов сложил оружие и сдался силам ООС
13:45 COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям
13:16 В ЕС заявили, что экономических санкций против Беларуси вводить не станут
12:44 Киев попал в желтую зону карантина: столицу ждут новые ограничения и запреты