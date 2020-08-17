Коронавирус COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям

2020-08-17 13:45 429

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 1464 новых случая коронавирусной болезни.

В целом на сегодня в стране лабораторно подтверждены 92 820случаев Covid-19, из них 2089 летальных, 48 164 пациента выздоровели.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

Винницкая область - 3234 случая

Волынская область - 4707 случаев

Днепропетровская область - 1750 случаев

Донецкая область - 1094 случая *

Житомирская область - 2479 случаев

Закарпатская область - 6329 случаев

Запорожская область - 1118 случаев

Ивано-Франковская область - 6790 случаев

Кировоградская область - 743 случая

г. Киев - 10 642 случая

Киевская область - 4554 случая

Львовская область - 12 079 случаев

Луганская область - 184 случая *

Николаевская область - 819 случаев

Одесская область - 5062 случая

Полтавская область - 557 случаев

Ровенская область - 7716 случаев

Сумская область - 891 случай

Тернопольская область - 3817 случаев

Харьковская область - 6156 случаев

Херсонская область - 301 случай

Хмельницкая область - 1618 случаев

Черновицкая область - 7782 случая

Черкасская область - 1165 случаев

Черниговская область - 1233 случая

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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