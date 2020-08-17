COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям
2020-08-17 13:45 429
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 1464 новых случая коронавирусной болезни.
В целом на сегодня в стране лабораторно подтверждены 92 820случаев Covid-19, из них 2089 летальных, 48 164 пациента выздоровели.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:
- Винницкая область - 3234 случая
- Волынская область - 4707 случаев
- Днепропетровская область - 1750 случаев
- Донецкая область - 1094 случая*
- Житомирская область - 2479 случаев
- Закарпатская область - 6329 случаев
- Запорожская область - 1118 случаев
- Ивано-Франковская область - 6790 случаев
- Кировоградская область - 743 случая
- г. Киев - 10 642 случая
- Киевская область - 4554 случая
- Львовская область - 12 079 случаев
- Луганская область - 184 случая*
- Николаевская область - 819 случаев
- Одесская область - 5062 случая
- Полтавская область - 557 случаев
- Ровенская область - 7716 случаев
- Сумская область - 891 случай
- Тернопольская область - 3817 случаев
- Харьковская область - 6156 случаев
- Херсонская область - 301 случай
- Хмельницкая область - 1618 случаев
- Черновицкая область - 7782 случая
- Черкасская область - 1165 случаев
- Черниговская область - 1233 случая
*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет
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