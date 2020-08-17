Политика Зеленский наградил Кузьму званием Героя Украины. Посмертно

2020-08-17 17:30 60

 

Сегодня вокалисту группы "Скрябiн" исполнилось бы 52 года

Президент Владимир Зеленский наградил (посмертно) званием Героя Украины артиста и продюсера Андрея Кузьменко, более известного под псевдонимом "Кузьма". Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Аргументация - "за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность".

Сегодня Кузьменко, бессменному вокалисту группы "Скрябiн", исполнилось бы 52 года, но 2 февраля 2015 года он погиб в ДТП возле села Лозоватка Криворожского района в Днепропетровской области. Зеленский напомнил, что с началом войны России против Украины Кузьма регулярно ездил на Донбасс и помогал бойцам АТО.

"У каждого из украинцев есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы, он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям со старых фотографий, приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый - сам себе страна", - пишет президент.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Шмыгаль назвал причину стремительного распространения COVID-19 на западе Украины

2020-08-17 17:00 102

Зеленский считает, что события в Беларуси могут повлиять на Украину

2020-08-17 16:30 132

Офис президента Зеленского дипломатично ответил на обвинения Лукашенко

2020-08-17 14:39 216

Последствия будут трагичными: Зеленский высказался о передаче "вагнеровцев" России

2020-08-15 12:30 1563

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский наградил Кузьму званием Героя Украины. Посмертно

2020-08-17 17:30 60

Зеленский считает, что события в Беларуси могут повлиять на Украину

2020-08-17 16:30 132

Офис президента Зеленского дипломатично ответил на обвинения Лукашенко

2020-08-17 14:39 216

В ЕС заявили, что экономических санкций против Беларуси вводить не станут

2020-08-17 13:16 255
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский наградил Кузьму званием Героя Украины. Посмертно 2020-08-17 17:30 60
Зеленский считает, что события в Беларуси могут повлиять на Украину 2020-08-17 16:30 132
Офис президента Зеленского дипломатично ответил на обвинения Лукашенко 2020-08-17 14:39 216
В ЕС заявили, что экономических санкций против Беларуси вводить не станут 2020-08-17 13:16 255

Лента

17:30 Зеленский наградил Кузьму званием Героя Украины. Посмертно
17:00 Шмыгаль назвал причину стремительного распространения COVID-19 на западе Украины
16:30 Зеленский считает, что события в Беларуси могут повлиять на Украину
15:46 Полуфинал Лиги Европы: Сегодня на Дюссельдорф Арена поединок Шахтер-Интер
15:14 Из-за резкого роста случаев covid-19 власти Италии пошли на жесткие меры
14:39 Офис президента Зеленского дипломатично ответил на обвинения Лукашенко
14:12 На Донбассе снайпер сепаратистов сложил оружие и сдался силам ООС
13:45 COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям
13:16 В ЕС заявили, что экономических санкций против Беларуси вводить не станут
12:44 Киев попал в желтую зону карантина: столицу ждут новые ограничения и запреты