Политика Зеленский наградил Кузьму званием Героя Украины. Посмертно

2020-08-17 17:30 60

Сегодня вокалисту группы "Скрябiн" исполнилось бы 52 года

Президент Владимир Зеленский наградил (посмертно) званием Героя Украины артиста и продюсера Андрея Кузьменко, более известного под псевдонимом "Кузьма". Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Аргументация - "за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность".

Сегодня Кузьменко, бессменному вокалисту группы "Скрябiн", исполнилось бы 52 года, но 2 февраля 2015 года он погиб в ДТП возле села Лозоватка Криворожского района в Днепропетровской области. Зеленский напомнил, что с началом войны России против Украины Кузьма регулярно ездил на Донбасс и помогал бойцам АТО.

"У каждого из украинцев есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы, он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям со старых фотографий, приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый - сам себе страна", - пишет президент.

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