Политика Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска: названы вероятные страны

2020-08-17 18:30 498

Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска в связи со сложной ситуацией в стране, вариантов у Украины много.

Об этом заявил "слуга народа" Игорь Васильев, который был одним из подписантов предложения по переносу переговорного процесса.

"Бери практически любую европейскую страну и это будет отлично. Не говоря уже про Штаты, хотя они не участвуют в переговорном процессе. Там была бы гораздо более мощная переговорная позиция, но вряд ли все стороны на это согласятся", - сказал нардеп.

При этом он допускает и более компромиссные варианты.

"Не обязательно даже Польша. Местом проведения переговоров может быть Венгрия или Чехия, которые более терпимо общаются с Россией", - добавил Васильев.

Еще один нардеп от "Слуги народа" Иван Юнаков был более конкретен. По его словам, лучшим вариантом для Украины могли бы быть Нидерланды или Швеция.

Впрочем, он сразу же добавил, что это лишь его личное мнение, которое не отображает официальную позицию фракции.

"Нидерланды так же, как и Украина, хотят справедливости, а в Швеции мы уже имеем положительный опыт в судах. Но для РФ страны ЕС возможно будут неприемлемыми из-за введенных санкций. Да и страны ЕС не сильно захотят, так как будут вынуждены снять запрет на въезд с представителей Л/ДНР, а это наделает много шума", - сказал Юнаков в комментарии "Апострофу".

Более реальными вариантами могут стать Турция и Швейцария.

"Швейцария, во-первых, нейтральная, а, во-вторых, уже несколько столетий предоставляет свои площадки для урегулирования международных споров. Что касается Турции, она участник НАТО, не признает аннексию Крыма, но в то же время не ввела никаких санкций в отношении РФ. Так же она уже помогала нам в обмене заложников и не секрет, что Эрдогану интересно международное внимание и вес", - добавил нардеп.

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