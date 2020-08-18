Коронавирус За сутки в Украине зафиксировали 1616 новых случаев коронавируса - где сегодня опасно

2020-08-18 09:14 567

В Украине за сутки зафиксировали еще 1616 новых случаев коронавируса. По данным МОЗ всего в Украине уже 94 436 случая COVID-19. При этом выздоровели уже 48 925 (за сутки - 761), а скончались 2116 человек (27).

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

  • Винницкая область - 3272 (+38)
  • Волынская область - 4792 (85)
  • Днепропетровская область - 1772 (22)
  • Донецкая область - 1100 (+6)*
  • Житомирская область - 2794 (+18)
  • Закарпатская область - 6435 (+106)
  • Запорожская область - 1154 (+36)
  • Ивано-Франковская область - 6959 (+169)
  • Кировоградская область - 746 (+3)
  • Киев - 10730 (+88)
  • Киевская область - 4620 (+66)
  • Львовская область - 12260 (+181)
  • Луганская область - 185 (1)*
  • Николаевская область - 832 (+13)
  • Одесская область - 5158 (+96)
  • Полтавская область - 565 (8)
  • Ровенская область - 7828 (+112)
  • Сумская область - 966 (+75)
  • Тернопольская область - 3902 (85)
  • Харьковская область - 6360 (+204)
  • Херсонская область - 304 (+3)
  • Хмельницкая область - 1628 (10)
  • Черновицкая область - 7954 (+172)
  • Черкасская область - 1167 (+2)
  • Черниговская область - 1250 (+17)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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