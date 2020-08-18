За сутки в Украине зафиксировали 1616 новых случаев коронавируса - где сегодня опасно
2020-08-18 09:14 567
В Украине за сутки зафиксировали еще 1616 новых случаев коронавируса. По данным МОЗ всего в Украине уже 94 436 случая COVID-19. При этом выздоровели уже 48 925 (за сутки - 761), а скончались 2116 человек (27).
Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:
- Винницкая область - 3272 (+38)
- Волынская область - 4792 (85)
- Днепропетровская область - 1772 (22)
- Донецкая область - 1100 (+6)*
- Житомирская область - 2794 (+18)
- Закарпатская область - 6435 (+106)
- Запорожская область - 1154 (+36)
- Ивано-Франковская область - 6959 (+169)
- Кировоградская область - 746 (+3)
- Киев - 10730 (+88)
- Киевская область - 4620 (+66)
- Львовская область - 12260 (+181)
- Луганская область - 185 (1)*
- Николаевская область - 832 (+13)
- Одесская область - 5158 (+96)
- Полтавская область - 565 (8)
- Ровенская область - 7828 (+112)
- Сумская область - 966 (+75)
- Тернопольская область - 3902 (85)
- Харьковская область - 6360 (+204)
- Херсонская область - 304 (+3)
- Хмельницкая область - 1628 (10)
- Черновицкая область - 7954 (+172)
- Черкасская область - 1167 (+2)
- Черниговская область - 1250 (+17)
*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет
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