Спорт "Наша команда развалилась", - Главный тренер "Шахтера" о разгромной победе Интера

2020-08-18 10:11 267

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал разгромное поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы. 

"В первом тайме мы еще смогли играть, неплохо закончили первый тайм. Было два момента у "Интера" – они один реализовали. У нас были моменты у Маркоса Антонио и Мораеса. К сожалению, не удалось забить. Второй тайм – поменяли полузащиту, поставили десятку, гнались за результатом. Мораес мог сравнять счет. А в следующем эпизоде "Интер" забил с углового. Потом наша команда развалилась. Совершили несколько ошибок. Результат накапливался.

На данный момент могу сказать – это был фантастический путь до сегодняшнего дня. Сейчас я несчастлив из-за игры. После 0:2 мы совершили много ошибок против сильной команды. У нас был дискомфорт из-за прессинга "Интера". Мы были не мы после 0:2. Поздравляю "Интер". Это нормально в таких ситуациях – тренер полностью берет на себя ответственность за результат. В еврокубковых матчах путь был хорошим до сегодня. Запомнится то плохое, что было сегодня. Мы передали игру в руки сопернику, особенно когда было 0:2. Мы, тренеры, должны принимать эти вещи. Мы чемпионы с 23 очками отрыва, проделали хороший путь в Лиге Европы, но запомнится в итоге сегодняшний матч. Но мы проиграли хорошей команде, которая заслужила победу", - сказал Каштру.

Напомним, вчера поздно вечером в Дюссельдорфе донецкий "Шахтер" и миланский "Интер" играли в полуфинале Лиги Европы. За счет крупной победы (0:5), в финал вышел клуб из Милана. Теперь их ждет встреча с "Севильей" 21 августа.

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