Коронавирус Украину ждет вторая волна COVID-19: озвучен неутешительный прогноз

2020-08-18 20:00 195

 

Глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в Украине фиксируется постоянный рост заражения коронавируса.

Он отметил, что вторая волна коронавируса начнется с октября. Хотя по словам Рубана, в Украине регистрируется подъем заболеваемости коронавирусом по сезонам.

"Что касается второй волны - это для объяснения населению по изменению ситуации. У нас вообще, если посмотреть графики, то там постоянный рост и никакой волны нет", - сказал он.

Глава управления Госпродпотребслужбы отметил, что рост заболеваемости имеет две причины.

"Есть колебания. Рост фиксируется постоянно. Это связано с широким распространением возбудителя и наладками системы лабораторной диагностики", - сказал Рубан.

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