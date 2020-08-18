Политика Кравчук высказался о возможном формате переговоров с ОРДЛО

2020-08-18 20:30 111

 

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе предложит варианты переговоров с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Подобные переговоры могут пройти в формате круглых столов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Кравчук отметил, что российская сторона обвиняет в Киев в якобы нежелании общаться.

"Мы хотим и будем общаться, но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и тут. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и над ними никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса", - отметил он. При этом договариваться нужно не о том, чего хотят главари так называемых "республик", а обычные люди.

"Чтобы мы знали, что нужно нам, Украине, сделать, чтобы нас поняли, услышали и действовали адекватно. И если мы почувствуем и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия, то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами", - подчеркнул Кравчук. Он предположил, что такие встречи могут проходить на уровне институтов гражданского общества. "Речь не идет о встрече президента Зеленского, премьер-министра Украины, главы Верховной рады или его заместителей с "чиновниками" ОРДЛО. Это возможно в перспективе, когда мы увидим, что мы добились мира, провели выборы - тогда эти территории становятся открытыми и люди могут свободно передвигаться по Украине и встречаться", - рассказал глава украинской делегации.

Леонид Кравчук добавил, что для него нет запрещенных людей в общении, но никогда не подпишет документ, который противоречит национальным интересам Украины.

Напомним, Зеленский назначил Фокина заместителем Кравчука ТКГ.

 

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Кравчук отметил, что российская сторона обвиняет в Киев в якобы нежелании общаться.

"Мы хотим и будем общаться, но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и тут. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и над ними никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса", - отметил он. При этом договариваться нужно не о том, чего хотят главари так называемых "республик", а обычные люди.

"Чтобы мы знали, что нужно нам, Украине, сделать, чтобы нас поняли, услышали и действовали адекватно. И если мы почувствуем и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия, то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами", - подчеркнул Кравчук. Он предположил, что такие встречи могут проходить на уровне институтов гражданского общества. "Речь не идет о встрече президента Зеленского, премьер-министра Украины, главы Верховной рады или его заместителей с "чиновниками" ОРДЛО. Это возможно в перспективе, когда мы увидим, что мы добились мира, провели выборы - тогда эти территории становятся открытыми и люди могут свободно передвигаться по Украине и встречаться", - рассказал глава украинской делегации.

Леонид Кравчук добавил, что для него нет запрещенных людей в общении, но никогда не подпишет документ, который противоречит национальным интересам Украины.

Напомним, Зеленский назначил Фокина заместителем Кравчука ТКГ.

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