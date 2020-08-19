Экономика В бюджете Украины образовалась огромная дыра

2020-08-19 11:00 240

План доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года не выполнен на 38 миллиардов гривен, или 7,8%.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, пишет "Лига. Финансы" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным главы Счетной палаты, на невыполнение плана поступления больше всего повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей.

Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн/$. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн/$, то есть на 13,4% меньше прогнозируемого. За счет этого недополучено 25,5 миллиардов гривен доходов.

"Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в первом полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозируемого. Как следствие, недополучено 14 миллиардов гривен доходов", – подчеркнул Пацкан.

По данным Счетной палаты, общий объем государственного и гарантированного государством долга в первом полугодии увеличился на 13,6% - до 2,3 триллиона гривен. При этом 60% суммы роста произошли за счет девальвации с начала года гривни к иностранным валютам.

"Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 миллиардов гривен, или почти треть общих расходов госбюджета в первом полугодии 2020 года, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ", - добавил Пацкан.

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