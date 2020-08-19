COVID: Украина обновила рекорд по госпитализации

За сутки в Украине госпитализировали с коронавирусом 463 пациента, что является рекордом за время пандемии.
Вместе с рекордным количеством новых случаев коронавируса за сутки в Украине также рекордное число госпитализированных больных, сообщил в среду, 19 августа, министр здравоохранения Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболело 1967 человек, из них 121 ребенок и 105 медицинских работников. Это у нас абсолютный антирекорд, установленный в стране. Также мы получили своеобразный антирекорд по количеству госпитализированных - это 463 человека...Зафиксировано 28 летальных случаев. При этом выздоровели 812 пациентов", - рассказал Степанов.
В целом за все время пандемии в Украине заболело 96 403, из них 6602 ребенка, а также 9923 медицинских работников.