Коронавирус COVID: Украина обновила рекорд по госпитализации

2020-08-19 12:00 234

 

За сутки в Украине госпитализировали с коронавирусом 463 пациента, что является рекордом за время пандемии.

Вместе с рекордным количеством новых случаев коронавируса за сутки в Украине также рекордное число госпитализированных больных, сообщил в среду, 19 августа, министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 1967 человек, из них 121 ребенок и 105 медицинских работников. Это у нас абсолютный антирекорд, установленный в стране. Также мы получили своеобразный антирекорд по количеству госпитализированных - это 463 человека...Зафиксировано 28 летальных случаев. При этом выздоровели 812 пациентов", - рассказал Степанов.

 В целом за все время пандемии в Украине заболело 96 403, из них 6602 ребенка, а также 9923 медицинских работников.

На стационарном лечении находится 5168 человек, из них 174 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 22999 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 698 пациентов.
 
В течение суток исследовано 19591 образец методом ПЦР. Всего проведено 1335000 ПЦР-исследований.
 
Отметим, американские специалисты выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавируса. Это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезни и оказания грамотной медицинской помощи.
 
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