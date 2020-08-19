Политика В России заявили о подготовке новой встречи в "нормандском формате": первые подробности

2020-08-19 13:30 276

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи помощников глав государств "нормандского формата", но дату встречи не уточнил.

Об этом сообщает УНИАН.

"Не знаю, договорились ли по окончательной дате, но знаю, что подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись. Повестка дня здесь может быть достаточно предсказуемая - это ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспорентны и хорошо известны", - сказал Песков по этому поводу.

По данным российских государственных информагентств, которые ссылаются на источник в МИД РФ, такая встреча намечена на 28 августа в Париже.

От Российской Федерации в ней будет участвовать заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Андрей Ермак, от Германии - помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

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